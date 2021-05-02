В Локте из горевшего двухэтажного дома эвакуировали 8 жильцов

Восемь человек эвакуировали из горящего двухэтажного дома в брасовском поселке Локоть ночью в воскресенье, 2 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Сообщение о ЧП на улице Дзержинского поступило оперативному дежурному в 03.41. По вызовы выезжали две автоцистерны местной пожарной части.

По прибытию выяснилось, что возгорание произошло в двухэтажном жилом доме. Горело имущество в квартире на втором этаже.

- На тушении работали один пожарный ручной ствол и звено газодымозащитной службы, - уточняют в брянском главке МЧС.

Пожар потушили в 03.52. В нем никто не пострадал. Причину возгорания установят эксперты.

Всего за сутки в регионе потушили три техногенных пожара и 23 ландшафтных. Также спасатели один раз выезжали на изъятие и обезвреживание взрывоопасного предмета. Им оказалась противотанковая мина времен Великой Отечественной войны. Снаряд находился в реке Десна в Жуковском районе. К работам привлекли водолазов.

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