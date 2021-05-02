Под Брянском иномарка врезалась в дерево и опрокинулась

В субботу, 1 мая, в Брянском районе иномарка улетела в кювет, врезалась в дерево и опрокинулась. Пострадали два человека, сообщают в УГИБДД по региону.

Авария произошла около 06.20 на 1-м километре автодороги «Украина» - поселок Белые Берега». В нее угодила «Хонда Аккорд», рулил которой 35-летний водитель.

По предварительной информации, автомобилист не учел скорость движения.

- В результате ДТП пострадал 39-летний пассажир и сам водитель, - рассказывают в Госавтоинспекции. - У первого медики диагностировали травму головы, перелом ребер, многочисленные ушибы. У второго - деформацию костей носа, перелом ребер слева и тела грудины, ушиб почки. Обоих госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. У водителя иномарки взяли кровь на установление состояния опьянения.

Кстати, для брянских дорог это единственная автоавария с пострадавшими за субботу, 1-е.

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