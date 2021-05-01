В Брянске задержали вора, укравшего товар в торговом центре на улице Объездной. В магазине сработала тревожная сигнализация. На место приехали сотрудники Росгвардии.

Администратор магазина рассказала, что некоторое время назад неизвестный похитил из торговой точки товар и убежал.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения. И начали искать злоумышленника. По горячим следам его задержали неподалеку магазина. Им оказался 32-летний местный житель. С собой у него оказался похищенный товар.

- Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в отдел полиции, - говорят в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области. - По данному факту проводится проверка.