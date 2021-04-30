В Стародубском районе столкнулись три автомобиля. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Стародубском районе столкнулись сразу три автомобиля. ДТП произошло 29 апреля около 11 часов 10 минут на четвертом километре дороги Стародуб-Новые Ивайтенки.

По предварительной информации, 55-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» ехал со стороны Стародуба, и врезался в «Ладу Гранта», за рулем которой был 79-летний мужчина. Он двигался попутно и при совершении маневра «Обгон», врезался в автомобиль ГАЗель под управлением 45-летнего водителя.

В результате ДТП водители автомобилей «Рено Сандеро» и «Лада Гранта» съехали в кювет с правой стороны и опрокинулись.

- Во время ДТП 55-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» получил ушиб левого плеча, сотрясение головного мозга, – сообщили в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - Его отпустили с назначением лечения. 48-летняя пассажирка автомобиля «Лада Гранта» получила ушиб, кровоподтеки лица. Женщину госпитализировали. Виновника аварии устанавливают, начали административное расследование.

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