Житель Брянска отправится на 6,5 лет в колонию строго режима за вымогательство

Житель Брянска получил 6,5 лет колонии строгого режима за вымогательство. Такой приговор вынес Бежицкий районный суд в пятницу, 30 апреля.

В суде установили, что осужденный с июля 2019 по май 2020 года в Брянске и Брянском районе мужчина организовал преступную группу, которая действовала под видом правоохранителей.

- Участники группы вымогали деньги, грозя насилием и распространением порочащей потерпевших информацией, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Приговор пока не вступил в законную силу.

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