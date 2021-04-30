Жители Брянска полетят в Анапу и Сочи

Жители Брянска могут полететь в Анапу и Сочи. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Жители Брянска могут полететь в Анапу и Сочи. Из международного аэропорта «Брянск» пустят чартерные рейсы, сообщают в группе «Международный аэропорт Брянск» в соцсетях.

Информируют о прямых рейсах туроператора TUI из Брянска в Анапу. Вылеты планируют на 6, 17 и 27 июня, 8,18 и 29 июля, 8, 19, 29 августа, а также 9, 19 и 30 сентября.

Также сообщают, что стоимость авиабилета на одного человека составит от 25 тысяч рублей. Багаж 20 килограмм и групповой трансфер уже входят в стоимость.

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