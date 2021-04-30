В Брянске с 1 мая изменят маршрут троллейбуса №12. Фоо:"Городской".

В Брянске с 1 мая по 1 июня изменят маршрут троллейбуса №12. С конечной станции «Телецентр» при следовании на конечную станцию «Камвольный комбинат» в Бежицком районе он будет ходить через улицу Куйбышева. Такие изменения объясняют ремонтом дороги на улице Ульянова.

В обратном направлении маршрут №12 будет работать по-прежнему, сообщают 30 апреля в соцсети ВКонтакте, в группе «Брянское троллейбусное управление».

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