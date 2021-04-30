Брянск украшают инсталляциями к Дню Победы. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске на улицах и площадях, в парках, на зданиях учреждений, предприятий и даже жилых домов появляются инсталляции к Дню Победы.

На Кургане Бессмертия установили фигуру в виде Вечного огня и звезды. А рядом поместили крупную надпись «9 МАЯ».

На площади Партизан пылает слово «Победа». В сквере Тютчева развесили тематические праздничные плакаты. Огромный баннер украшает здание городской администрации.

Эти атрибуты создают праздничное настроение местным жителям и гостям Брянска.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».