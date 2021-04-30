В Почепском районе за взятку осудят предпринимателя. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Почепском районе Брянской области за взятку осудят предпринимателя. По версии следствия, 26 февраля этого года 27-летний индивидуальный предприниматель перевозил на территории Почепского района древесину, которую он раньше приобрел для дальнейшей распиловки. При этом сопроводительные документы на указанную древесину были составлены с нарушением. Предпринимателю грозила административная ответственность и соответственно крупный штраф.

Чтобы на него не составили протокол, в тот же день мужчина передал 20 тысяч рублей инспектору полиции.

- На него завели уголовное дело, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Его предали в суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления уголовным законом предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

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