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Общество30 апреля 2021 12:08

В Брянске после затопления закрыли баню «Добрыня»

Вода в помещение проникла вследствие ремонта дороги
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске после затопления закрыли баню «Добрыня».

В Брянске после затопления закрыли баню «Добрыня».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Бежицком районе Брянска на улице Ульянова затопило моечное отделение в бане «Добрыня». Это произошло из-за ремонта дороги.

Владелец бани будет жаловаться на водоканал и администрацию. Также, по словам Дениса Спицына, помывочную придется закрыть.

Сначала от канализации оказались отрезанными сама баня «Добрыня» и несколько рядом расположенных домов. Затем сточные воды поднялись и наполнили моечное отделение. В помещении стоит неприятный запах, сообщает издание «Брянск тудей».

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