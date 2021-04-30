В Брянске после затопления закрыли баню «Добрыня». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Бежицком районе Брянска на улице Ульянова затопило моечное отделение в бане «Добрыня». Это произошло из-за ремонта дороги.

Владелец бани будет жаловаться на водоканал и администрацию. Также, по словам Дениса Спицына, помывочную придется закрыть.

Сначала от канализации оказались отрезанными сама баня «Добрыня» и несколько рядом расположенных домов. Затем сточные воды поднялись и наполнили моечное отделение. В помещении стоит неприятный запах, сообщает издание «Брянск тудей».

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