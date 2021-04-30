Двух жительниц Комаричского района осудили за мошенничество на 11 миллионов рублей

Двух жительниц Комаричского района осудили за мошенничество и присвоение на сумму более 11 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

– Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил одну из женщин к четырем годам лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей, другую – к трем годам и трем месяцам лишения свободы со штрафом в размере 125 тысяч рублей, – рассказали в ведомстве. – Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима.

Установлено, что с 2011 по 2018 годы женщины работали в сельскохозяйственных организациях «Агропродукт» и «Агросахар». За это время они присвоили и потратили по своему усмотрению средства, направленные предприятиями на приобретение земельных участков.

Кроме этого, одна из обвиняемых оформила себе в собственность участок, принадлежащий ООО «Агропродукт». Причиненный злоумышленницами ущерб превысил 11 миллионов рублей. Женщин обязали возместить причиненный предприятиям ущерб. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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