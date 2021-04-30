Бывшую заммэра Брянска назначили директором ДК железнодорожников

Бывшего заместителя главы Брянской городской администрации Людмилу Гончарова утвердили в должности директора дворцы культуры железнодорожников. Вопрос решали на 18-м заседании горсовета, которое состоялось в четверг, 29 апреля.

Кандидатуру экс-чиновницы депутаты поддержали единогласно.

Людмила Гончарова была заместителем мэра больше четырех лет. В ее ведении была работа управлений культуры и образования, а также комитетов по физкультуре и делам молодежи.

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