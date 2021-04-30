В Брянске под машину угодил пятилетний мальчик

Пятилетний мальчик получил травмы в дорожно-транспортном происшествии в Володарском районе Брянска в четверг, 29 апреля. Ребенок шел по тротуару в сопровождении бабушки и внезапно выбежал на проезжую часть дороги.

Случай произошел около часа дня на улице Радищева.

По предварительной информации, автомобиль «Лада Ларгус» следовал со стороны улицы Пушкина в сторону улицы Свободы.

- В результате ДТП несовершеннолетний получил ушиб и ссадины левого тазобедренного сустава, - уточняют в городском отделе ГИБДД. - По результатам медицинского освидетельствования водитель трезв.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

Кстати, для брянских дорог это единственная автоавария, которую зарегистрировали в Брянске в минувшие сутки - четверг, 29-го.

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