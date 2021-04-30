В брянских Клинцах вновь захламили Зубовское кладбище

В брянском городе Клинцы в очередной раз захламили Зубовское кладбище. На ситуацию указали очевидцы в одном из местных онлайн-сообществ.

"Вот скажите, как можно строить светлое будущее, если нет порядка в прошлом? Что у людей в головах, какие мысли их одолевали в тот момент, когда они приносили и оставляли здесь свой мусор? Печально, позорно, грустно!" - написал горожанин.

Автор проиллюстрировал пост фотографией.

Инцидент активно обсуждают пользователи в комментариях.

Случай захламления погоста в Клинцах - не первый. Ранее на участок даже выезжали активисты одной из политических партий. И своими силами убрали скопившийся мусор - у центрального входа и могил солдат.