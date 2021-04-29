Жителя Брянской области задержали за хищение с поезда почти 200 килограммов металла

Фото: пресс-служба Брянского линейного отдела МВД России на транспорте.

В Брянской области задержали 43-летнего жителя поселка Хутор-Бор, который попытался похитить из железнодорожного вагона металлолом, рассказали в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД России на транспорте.

Мужчину поймали в момент сброса им чермета с состава Брянск – Гомель на станции Полужье. Выяснилось, что он успел выкинуть из грузового поезда на железнодорожную насыпь более 180 килограммов черного металла. Позднее он собирался вывезти его и сдать в пункт приема металлолома.

Злоумышленника задержали сотрудники транспортной полиции. На задержанного завели уголовное дело за покушение на кражу. Ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.

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