Житель Брянской области убил свою пожилую мать

В Брянской области завели уголовное дело на 56-летнего жителя Унечского района, которого подозревают в убийстве собственной матери, рассказали в СУ СК России по Брянской области.

– По версии следствия, днем 14 марта 2021 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в своем доме по улице Озерной в деревни Вяльки Унечского района в ходе ссоры сдавил руками шею своей пожилой матери, в результате чего последней причинены телесные повреждения, несовместимые с жизнью, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение в убийстве. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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