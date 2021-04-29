Житель Брянской области добровольно сдал найденный пулемет

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Житель деревни Пеклино Дубровского района в овраге недалеко от своего дома нашел пулемет времен Великой Отечественной войны. Находку он добровольно сдал в районное отделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Брянской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

– Выехав на место, сотрудники осмотрели оружие и зарегистрировали добровольную сдачу, – рассказали в Росгвардии. – Сейчас пулемет проходит экспертизу. За добровольную сдачу местный житель получит положенное ему по закону вознаграждение.

За первые месяцы 2021 года граждане добровольно сдали 26 единиц различного оружия, около двух тысяч патронов, более семи килограммов взрывчатых веществ. Также поступило 13 достоверных сообщений о незаконном хранении боеприпасов. В целом граждане получили за это более 330 тысяч рублей.

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