В Брянске 29 и 30 апреля будут ловить пешеходов-нарушителей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянске 29 и 30 апреля будут ловить пешеходов-нарушителей. Пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

В рейды выйдут восемь дополнительных нарядов ДПС с целью снижения уровня дорожно-транспортного травматизма.

С начала 2021 года в Брянске зарегистрировали 25 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в результате которых 3 человека погибли и 23 пешехода получили травмы. В числе пострадавших – 6 детей-пешеходов в возрасте от 7 до 13 лет.

В апреле в городе произошло 9 наездов на пешеходов. В результате 2 человека погибли, 8 получили травмы. Среди них 2 несовершеннолетних.

Кстати, 100 процентов дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пешеходы,3 ДТП, 3 погибших, произошли с участием нетрезвых участников дорожного движения. В двух ДТП с двумя погибшими участвовали водители с признаками опьянения, в одном ДТП сам погибший пешеход имел признаки опьянения.

В двух случаях ДТП, повлекших смерть пешеходов, водители, пытаясь уйти от ответственности, скрылись с места ДТП, но их своевременно установили и задержали сотрудники Госавтоинспекции.

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