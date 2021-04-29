В Брянске объявили двухдневную охоту на пешеходов-нарушителей

Оперативно-профилактическую акцию «Пешеходный переход» проведут в Брянске 29-30 апреля. За порядком в городе будут следить восемь дополнительных нарядов ДПС. Об этом сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД.

Цель спецоперации - снижение уровня дорожно-транспортного травматизма, формирование у пешеходов законопослушного поведения в транспортной среде.

- Как показывает практика, даже при переходе дороги по пешеходному переходу пешеходы не в полной мере задумываются о вопросах своей безопасности, бездумно выходя на пешеходный переход, - замечают в ОГИБДД по городу.

Всего с начала года в Брянске зарегистрировали 25 ДТП, в которых фигурируют пешеходы. Три человека погибли, 23 - получили травмы различной степени тяжести. Есть в числе пострадавших и дети в возрасте от 7 до 13 лет. Их шестеро.

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