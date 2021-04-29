В Гордеевском районе после вмешательства прокуратуры убрали химические удобрения

В Гордеевском районе после вмешательства прокуратуры очистили территорию от остатков химических удобрений. Их хранили в открытом доступе. Во время прокурорской проверки установили, что в районе села Ширяевка под навесом в открытом доступе в полиэтиленовых пакетах находились остатки минеральных удобрений, пестицидов и агрохимикатов. Причем целостность пакетов была нарушена.

Это представляло опасность не только для выпаса домашних животных, но и не угрожало воспламенением участка местности вблизи населенного пункта. Также удобрения могли загрязнить почву и грунтовые воды.

- Прокуратура района внесла представление, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - По итогам его рассмотрения территория местности очистили, лицо, ответственное за профилактику возникновения чрезвычайных ситуаций и охрану среды, привлекли к дисциплинарной ответственности.

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