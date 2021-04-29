Председателя брянского ТСЖ накажут за самовольное утверждение тарифа

В Брянске собственники жилья «Московский 1-Б» пожаловались на ТСЖ в прокуратуру Фокинского района.

Во время прокурорской проверки выяснили, что председатель ТСЖ утвердил тариф на содержание и ремонт жилья, не обсуждая вопрос на общем собрании членов ТСЖ. Кроме того, управление многоквартирным жилым домом осуществляется при отсутствии технической документации.

Жильцы дома раньше обращались в государственную жилищную инспекцию Брянской области, однако меры ответственности к товариществу собственников жилья не приняли.

- Завели административное дело на виновное должностное лицо, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Начальнику жилищной инспекции внесли представление. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.

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