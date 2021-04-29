7 мая в Брянске ограничат движение из-за репетиции Парада Победы

В Брянске из-за генеральной репетиции Парада Победы перекроют движение автотранспорта. Само действо развернется на площади Ленина в Советском районе города вечером в пятницу, 7 мая. Об этом «Комсомольской правде» в Брянске» сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Движение автотранспорта и парковку ограничат с 18.30 до 21.30 на участках:

- на территории, прилегающей к домам №33, №35, №37 и №39 по проспекту Ленина;

- по проспекту Ленина от улицы Арсенальской до улицы Красноармейская;

- по улице Фокина от переулка Трудового до улицы Калинина;

- по улице Горького от улицы Трудовой до улицы Калинина;

- по Бульвару Гагарина от проспекта Ленина до площади Карла Маркса;

- по улице Карла Маркса от улицы Фокина до улицы Горького;

- на площади Карла Маркса и прилегающей к ней территории.

- Исключение сделают транспортным средствам участников мероприятий и оперативных служб, - уточняют в ОГИБДД по городу.

Начало генеральной репетиции намечено на 19.00. А сам торжественный марш, в котором поучаствуют парадные расчеты Брянского гарнизона, начнется в 10.00 в воскресенье, 9 мая.

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