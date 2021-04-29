Бюджет города Брянска увеличили на 500 миллионов рублей. Основную часть этих средств в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» направят на строительство дороги-защитной дамбы Брянск I – Брянск II. Также за поступившие деньги начнут строить автомобильную дорогу по улице Счастливой, сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

Кроме этого, средства пойдут на обеспечение дополнительным оборудованием детского сада по улице Строкина. Деньги выделят и на приобретение специализированной техники для нанесения разметки дорог, а также на выплату компенсаций для переселенцев из аварийного жилья. В частности их смогут получить собственники жилых помещений по улице Советской.

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