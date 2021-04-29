В Брянской области на дороге Дятьково-Любохна ремонтируют водопропускные трубы

В Дятьковском районе Брянской области ремонтируют водопропускные трубы на автомобильной дороге Дятьково-Любохна. Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Дятьковском районе Брянской области ремонтируют водопропускные трубы на автомобильной дороге Дятьково-Любохна. После на ремонтном участке уложат выравнивающий слой из щебня, уплотнят его, после этого уложат асфальтобетонное покрытие. Проект также предусматривает досыпку и укрепление обочин, устройство прикромочных лотков для водоотвода с проезжей части, устройство съездов. Кроме того, здесь обустроят остановочные и посадочные площадки, заменят автопавильоны. Также на участке нанесут разметку, заменят дорожные знаки.

На эти цели в 2021 году запланировали потратить больше 38-ми миллионов рублей, сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

Ремонт 4 километров 400 метров автомобильной дороги Дятьково-Любохна начали в 2020 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Всего по проекту в том году отремонтируют 44 объекта, протяженностью 73,272 километра. Для этого предусмотрено большее 2 миллиардов рублей из бюджетов различных уровней.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».