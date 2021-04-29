Брянца осудят за хранение, сбыт и изготовление наркотиков

Жителя Рогнединского района Брянской области осудят за незаконное приобретение, хранение, изготовление и сбыт наркотиков.

По версии следствия, 48-летний мужчина в сентябре 2020 года для хранения и личного употребления собрал части растений конопли, массой больше 650 грамм, а затем у себя дома изготовил из нее марихуану. Наркотик он хранил в газетных свертках и пакетах для личного употребления. В январе этого года обвиняемый сбыл 0,7 грамм марихуаны. После этого его задержали правоохранители.

- Уголовное дело направили в Дубровский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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