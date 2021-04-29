В ВТБ появятся бесконтактные банкоматы

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ВТБ активно развивает новые форматы обслуживания клиентов и первым на банковском рынке России запустит обслуживание клиентов на сайте с использованием средств видеосвязи, а также установит полностью бесконтактные банкоматы, которые позволят снимать и вносить наличные через смартфон, ни разу не коснувшись АТМ. Об этом рассказал в ходе пресс-брифинга заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Запуск бесконтактного банкомата станет одним из первых нововведений в рамках модификации зоны самообслуживания в офисной сети ВТБ. Идентификация нового формата АТМ проходит бесконтактно. Клиент сканирует QR на банкомате и проводит операцию в мобильном приложение ВТБ Онлайн рядом с устройством, далее указывает карту для снятия, сумму и получает деньги.

В рамках пилотного проекта ВТБ устанавливает два устройства в Москве, которые на первом этапе будут работать на снятие наличных с цифровых карт. Далее технология снятия наличных будет тиражирована на 80% всей банкоматной сети устройств самообслуживания (12,5 тыс. устройств). В конце года банк планирует внедрить сервис внесения наличных через мобильное приложение, в перспективе двух лет – запустить функции снятия и внесения наличных в АТМ с одного продукта на любой другой – например, со вклада на накопительный счет или кредит.

«К 2022 году ВТБ намерен обеспечить 100%-ную доступность своих продуктов в цифровых каналах, а также до 90% операций производить без бумаги. Мы постоянно совершенствуем предлагаемые клиентам сервисы и форматы обслуживания. Сегодня пользователь уже может снять или внести наличные, не трогая банкомат, что особенно актуально в текущей эпидемиологической ситуации. Ежемесячно ВТБ Онлайн и банкоматом одновременно пользуются почти 4 млн уникальных клиентов, поэтому потенциал для использования новой технологии очень высок», - отметил Анатолий Печатников.

Формат видеообслуживания на сайте станет альтернативой визитам в офис. Новые и действующие клиенты ВТБ смогут не только проконсультироваться в режиме 24/7 по сложным продуктам или обсудить индивидуальные условия, но и дистанционно завершить обслуживание и оформить услугу, используя технологию «цифрового подписания».

Обслуживание по видеосвязи похоже на обычный видеозвонок через Zoom, Skype или FaceTime, при этом клиентам не требуется установка специализированного программного обеспечения. Достаточно на сайте vtb.ru нажать на виджет «Видеозвонок», который размещен на странице «Кредиты наличными».

«Видеосервисы уже активно используются в различных сферах повседневной жизни: для обучения, дистанционной работы, медицины. Новое решение создаст комфортные условия коммуникации с банком, особенно для клиентов с ограниченными возможностями и лиц пожилого возраста. Возможность видеть менеджера банка повышает доверие и уверенность в принимаемом решении», - подчеркнул топ-менеджер ВТБ.

На текущем этапе с помощью видеозвонка клиенты смогут проконсультироваться и оформить кредит наличными и кредитную карту. Сервис начнет работу в 10 городах: Самара, Пермь, Саратов, Нижний Новгород, Казань, Киров, Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Ставрополь. Решение по тиражированию технологии на остальные российские города будет приниматься в 3 квартале 2021 г.

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