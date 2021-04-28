Жителя Почепского района в Брянске осудят за смертельное ДТП

Жителя Почепского района в Брянске будут судить за смертельное ДТП. 59-летнего мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

Авария произошла 31 октября 2020 года. В темное время суток обвиняемый ехал на автомобиле по автодороге Орел - Брянск в сторону Брянска. Приближаясь к остановке общественного транспорта «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна», он сбил переходившего по нерегулируемому пешеходному переходу человека. От полученных травм пешеход скончался в больнице.

- Уголовное дело направили в Брянский районный суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Водителю грозит наказание до пяти лет лишения свободы.