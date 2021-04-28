Брянцев накажут рублем за надписи и рисунки в общественных местах. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Брянцев за несанкционированные надписи и рисунки в общественных местах накажут рублем. За нанесение надписей, рисунков на остановках, на стенах и в подъездах жилых домов, в иных общественных местах, граждане заплатят от 2 до 5 тысяч рублей, должностные лица - от 5 до 10 тысяч рублей, юридические - от 20 до 50 тысяч рублей.

- В городе есть объекты, постоянно страдающие от рук нарушителей, которые норовят исписать стены и любые вертикальные поверхности своими «автографами», - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Когда речь идет о территориях, подведомственных управляющим организациям, им рекомендуют устанавливать камеры видеонаблюдения, которые, зачастую, помогают зафиксировать нарушителей.

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