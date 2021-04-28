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Общество28 апреля 2021 13:03

В Брянске на Бежицком хлебокомбинате освятили Пасхальные куличи

Обряд провел иерей Илия Чикалин
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: Брянская епархия.

Фото: Брянская епархия.

В Брянске во вторник, 27 апреля, освятили куличи и другую выпечку на хлебозаводе №3 Бежицкого хлебокомбината, расположенном на улице Красноармейской, рассказали в Брянской епархии.

Обряд провел настоятель брянского храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы иерей Илия Чикалин. После краткого молебна священнослужитель поздравил всех с праздником Пасхи и пожелал крепкого здоровья и Божьей помощи.

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