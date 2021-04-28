В перевернувшейся иномарке в Унечском районе пострадала автомобилистка

В ДТП с перевернувшейся иномаркой в Унечском районе пострадала 24-летняя автомобилистка. Ее с тяжелыми травмами госпитализировали, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Авария произошла около 11.30 на 135-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков». Там опрокинулся автомобиль «Опель Астра».

По предварительной информации, водитель следовала в сторону Брянска.

– Пострадавшую увезли в больницу, – говорят в Госавтоинспекции. – У нее тяжелейшие травмы головы, в том числе перелом костей сводов черепа, ушиб шейного отдела позвоночника, травматический шок первой стадии.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Кстати, для брянских дорог, это единственная автоавария с пострадавшими за последние сутки.

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