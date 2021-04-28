В Брянске ушел из жизни настоятель храма Архангела Михаила в Бежице

В Брянске ушел из жизни настоятель храма Собора Архистратига Михаила игумен Иларион. Ему было 60 лет. Он скончался 25 апреля после тяжелой болезни, сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Игумен Иларион, в миру Игорь Некрасов, родился в Пензу в 1961 году. С 1978 года был послушником в Пензенской епархии. В 1981 году окончил техникум, после трудился на предприятиях общепита, совмещая светскую работу со службой в церкви.

- 22 марта 1993 года принял монашеский постриг с именем Иларион, - говорят в епархии. - 18 сентября 1994 года архиепископом Мелхиседеком был рукоположен в сан иеродиакона, 21 сентября - в сан иеромонаха. С 1994 по 1998 годы нес послушание клирика соборного храма в честь Воскресения Христова в Брянске. 7 апреля 1997 года в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы иеромонах Иларион был возведен в сан игумена.

Иларион окончил Киевскую Духовную семинарию, а после - Славяно-Греко-Латинскую академию. С 2013 года игумен Иларион стал настоятелем храма в Бежице. За короткое время здесь возвели деревянный храм.

Илариона похоронили на территории Свенского монастыря. ЧИн погребения совершил митрополит Александр.