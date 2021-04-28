В Брянской области ищут пропавшую 33-летнюю Анну Уткину

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянской области полицейские и волонтеры ищут пропавшую 33-летнюю Анну Уткину с девичьей фамилией Сорокина. Женщина исчезла 16 апреля. Она живет в селе Супонево, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск".

Приметы пропавшей: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, серые глаза.

Анна была одета в темно-синюю куртку, обута - в серые ботинки.

Если вы видели Анну Уткину или знаете, где она находится, сообщите волонтерам или в полицию.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.