В Брянской области в 2020 году на предприятиях произошло 164 несчастных случая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области в 2020 году на предприятиях Брянщины произошло 164 несчастных случая. Из них 130 - с легким исходом, 23 - с тяжелым и 11 со смертельным исходом. Кроме того, зарегистрировали 18 случаев профессиональных заболеваний, сообщают 27 апреля на сайте Фонда Социального страхования РФ.

За последние пять лет на 30 процентов снизилось число травм на производстве.

В тройку опасных отраслей производства вошли: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. Наиболее часто несчастные случаи происходили на предприятиях Брянска, Трубчевского и Клинцовского районов.

Выявили главные причины травматизма. Это - недостатки в обучении безопасным приемам труда, неудовлетворительная организация производства, неудовлетворительное состояние зданий и территорий, нарушение требований безопасности и правил дорожного движения.

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