В Брянске опровергли слухи о запрете продажи алкоголя на майские праздники

В предстоящие длинные майские праздники в Брянской области не будут вводить запрет на продажу спиртного. Информацию соцсетей опровергли в региональном управлении потребительского рынка и услуг.

– Запрет на продажу алкогольной продукции принимают на федеральном либо региональном уровне, – заявил «КП» заместитель начальника ведомства Александр Котляров. – Информация о ведении так называемого «сухого закона» с 1 по 10 мая 2021 года недостоверная. Никаких запретов на территории области не планируется.

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