В Брянске на улице Ермакова рухнул фонарный столб. Фото: "ЧП и ДТП Брянск",vk.com.
В Фокинском районе Брянска возле школы №36 на улице Ермакова рухнул фонарный столб. Второй уже покосился. Упасть на землю ему не дают провода.
Фото очевидцы опубликовали в одной из групп в соцсетях. На снимке видно, что уже одна похожая конструкция лежит на земле. Вполне может упасть и другой столб.
Ежедневно риску подвергаются дети. Горожане убедительно просят убрать эти опасные столбы.
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