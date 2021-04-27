В Брянске на улице Ермакова рухнул фонарный столб. Фото: "ЧП и ДТП Брянск",vk.com.

В Фокинском районе Брянска возле школы №36 на улице Ермакова рухнул фонарный столб. Второй уже покосился. Упасть на землю ему не дают провода.

Фото очевидцы опубликовали в одной из групп в соцсетях. На снимке видно, что уже одна похожая конструкция лежит на земле. Вполне может упасть и другой столб.

Ежедневно риску подвергаются дети. Горожане убедительно просят убрать эти опасные столбы.

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