В Брянской области в Унечском районе перевернулся автомобиль

В Брянской области под селом Найтоповичи перевернулся автомобиль. Фото: "ЧП и ДТП Брянск", скриншот с видео.

В Брянской области в Унечском районе на дороге возле села Найтоповичи перевернулся легковой автомобиль. Очевидцы сняли видео и опубликовали его в одной из групп в соцсетях 27 апреля.

Подробностей ДТП и сведений о пострадавших из официальных источников пока нет. Однако в комментариях пользователи пишут, что в машине находилась молодая девушка и она жива. Есть соответствующая запись с регистратора.

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