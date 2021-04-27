Брянцев госархив попросил поделиться материалами военных лет.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Государственный архив Брянской области объявил акцию «Имя тебе – победитель». Сотрудники учреждения собирают безвозмездно в течение апреля-июня 2021 года мемуары, фронтовые письма, почтовые открытки военных лет, фотографии.
Реликвии бережно сохранят в архивном фонде РФ, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
Возрастное ограничение: 6+
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