Брянцев госархив попросил поделиться материалами военных лет. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Государственный архив Брянской области объявил акцию «Имя тебе – победитель». Сотрудники учреждения собирают безвозмездно в течение апреля-июня 2021 года мемуары, фронтовые письма, почтовые открытки военных лет, фотографии.

Реликвии бережно сохранят в архивном фонде РФ, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Возрастное ограничение: 6+

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