В Брянской области 1074 человека формально попали под административный надзор

В Брянской области на учетах в органах внутренних дел состоит 1074 человека, формально подпадающих под действие административного надзора. В том числе 59 человек поставили на учет в период проведения операции «Формальник». Она прошла с 19 по 23 апреля в Брянске.

- В ходе мероприятия сотрудники полиции проверили 1310 граждан, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Всего за период проведения операции выявили 157 административных правонарушений, совершенных указанной категорией лиц. В целях установления административного надзора в отношении 47 ранее судимых граждан в суды направили соответствующие материалы.

Кроме того, сотрудники территориальных ОВД выявили три превентивных состава преступлений, предусмотренных статьей 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».