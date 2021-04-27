Брянские силовики выявили торговцев-нелегалов на овощебазе в Толмачеве

На обощебазе в поселке Толмачево Брянского района нелегально работали иностранцы. На нарушителей составили административные протоколы, сообщают в пресс-службе УМВД по региону.

Рейд на торговом предприятии провели полицейские, росгвардейцы, сотрудники центра по противодействию экстремизму, уголовного розыска и ГИБДД. В первую очередь, силовиков интересовали работающие на овощебазе иностранцы.

- В результате мероприятия стражи порядка составили пять административных протоколов за различные правонарушения, - рассказывают в полиции. - Они связаны связанные с управлением автотранспортом и предпринимательской деятельностью без регистрации.

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