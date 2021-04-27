В Брянске нашли погибшим 66-летнего мужчину

В Брянске нашли погибшим 66-летнего Гарбузова Николая Дмитриевича. Об этом сообщили в соцсетях в группе поискового отряда «Лиза Алерт» 27 апреля.

Мужчина пропал в Фокинском районе Брянска. С 25 апреля его местонахождения не было известно.

Он выглядел так: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые с сединой. Глаза зеленые. Был одет в зеленую куртку, темно-синие джинсы, темно-зеленые высокие сапоги, черную шапку. Мужчина нуждался в медицинской помощи.

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