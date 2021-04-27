В Брянске 37-летний водитель иномарки врезался в стоявшую на дороге машину. Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

В Брянске 37-летний водитель иномарки врезался в стоявшую на дороге машину. ДТП произошло в понедельник, 26 апреля. Примерно в 14.30 водитель автомобиля «Киа Рио» ехал по улице Флотской со стороны улицы Ульянова в сторону улицы Литейной по крайней правой полосе. Он отвлекся от управления автомобилем и врезался в «Шкоду Октавиа», стоявшую у правого края проезжей части дороги.

- 37-летний водитель «Киа Рио» с ссадинами мягких тканей теменной области обратился в лечебное учреждение, - сообщили в ОГИБДД по городу Брянску. - По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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