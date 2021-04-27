В Брянске в массовом ДТП на улице Красноармейской пострадал 17-летний парень. Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

В Брянске в массовом ДТП на улице Красноармейской пострадал 17-летний водитель учебного автомобиля. Авария произошла 26 апреля в 12 часов 10 минут. От улицы Красноармейской в сторону моста по дороге в Фокинский район в ДТП попали пять машин. Столкнулись автобус, две легковушки и две маршрутки.

63-летний водитель автомобиля ПАЗ, ехал по улице Красноармейской со стороны улице Урицкого в сторону проспекта Московского, при подъезде к светофорному объекту, расположенному на выезде к улице Калинина, из-за неисправности тормозов врезался в автомобиль «Джели Емгранд». Машина стояла на запрещающий сигнал светофора. В результате удара «Джели Емгранд» врезался в впереди стоящий «Ниссан Х-трейл». Последний столкнулся с впереди стоящим «Пежо Боксером». Тот наехал на стоящий впереди автомобиль «Форд Транзит».

- В 20-30 в дежурную часть Госавтоинспекции из лечебного учреждения поступило сообщение о том, что к ним с диагнозом «растяжение мышц шейного отдела позвоночника» обратился 17-летний житель Брянска, - сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. – Он находился за рулем « Джели Емгранд» в качестве обучающегося вождению.

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