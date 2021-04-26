Обмен опытом: Брянск - Брест

Фото: АО «Чистая планета».

Руководство регионального оператора по обращению с ТКО АО «Чистая планета» в составе делегации Брянской области сегодня находится с официальным визитом в Бресте. Возглавляет делегацию заместитель губернатора Брянской области Владимир Реунов.

Один из объектов, который планируется посетить в рамках официального визита – Брестский мусороперерабатывающий завод. По словам генерального директора АО «Чистая планета» Владимира Чашникова, эта поездка очень важна для изучения лучших практик и обмена опытом.

- Улучшение экологической ситуации – это улучшение качества жизни людей, эти вопросы – среди важнейших как для граждан России, так и для граждан Беларуси, - высказал свое мнение во время официальной встречи в Брестском облисполкоме заместитель губернатора Брянской области Владимир Реунов.

Сейчас на территории Брянской области работают две мусоросортировочные станции, еще три планируется сдать в эксплуатацию в этом году. Но в перспективе и строительство мусороперерабатывающего завода на территории региона.