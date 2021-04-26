В 2020 году на брянских дорогах остановили более 5 тысяч мотоциклистов-нарушителей

В Брянской области в 2020 году более 5 тысяч мотоциклистов привлекли к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения, рассказал на встрече с байкерами главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Брянской области Михаил Будылин.

Как проинформировали в УГИБДД УМВД России по Брянской области, чаще всего байкеры попадались на езде без шлема, каждое четвертое нарушение связано именно с этим. Автоинспекторы остановили более 400 нетрезвых водителей мотоциклов. Более 500 раз байкеры нарушали скоростной режим, а 737 человек ездили без прав управления. Также за год выявили 223 незарегистрированных в установленном порядке мотоцикла.

– Особую тревогу на сегодняшний день вызывают несовершеннолетние водители мототранспорта, которые садятся за руль, не имея водительского удостоверения и навыков управления, – подчеркнули в региональной Госавтоинспекции.

Руководитель УГИБДД обратился на встрече к представителям мотосообществ с просьбой проводить с юными байкерами воспитательные беседы и собственным примером демонстрировать безопасное управление мотоциклами.

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