Жителя Брянской области за убийство и разбой приговорили к 23 годам лишения свободы

Брянский областной суд приговорил в понедельник, 26 апреля, 51-летнего жителя Новозыбковского района к 23 годам лишения свободы с ограничением свободы на два года за убийство двух человек и разбой. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, рассказали в прокуратуре Брянской области.

– В суде установлено, что ранним утром 7 июня 2020 года мужчина, вооружившись ножом, с корыстной целью проник в дом в деревне Крутоберезка Новозыбковского района, – сообщили в пресс-службе ведомства. – Он убил хозяев дома: 92-летнюю женщину и ее 65-летнего сына, а затем, не найдя ничего ценного, скрылся с места преступления.

Помимо длительного срока, осужденного приговорили к выплате 100 тысяч рублей штрафа. В пользу потерпевших он также должен перечислить 2 миллиона рублей морального вреда и более 54 тысяч рублей материального ущерба. Осужденный не признал свою вину. Приговор еще не вступил в законную силу.

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