Делаем Брянщину чистой вместе!

Фото: АО «Чистая планета».

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области принимает активное участие в месячнике по благоустройству – только за минувшую субботу, в День Всероссийского субботника, АО «Чистая планета» в рамках оказания благотворительной помощи вывезла с территории города 30 грейферов мусора и порубочных остатков деревьев.

- Мы понимаем, что поддерживать чистоту вокруг – наша общая задача. Поэтому не только сами принимаем участие в субботниках и убираем общественные территории, но и оказываем благотворительную помощь по вывозу мусора после уборок районным администрациям и детским дошкольным учреждениям. Только за один день 24 апреля из районов города Брянска мы вывезли 820 кубометров мусора, собранного во время Всероссийского субботника. Это тридцать грейферов. Вывоз отходов после акций по уборке продолжается и сегодня. Спасибо транспортным компаниям - перевозчикам за помощь! - рассказала руководитель управления транспортной АО «Чистая планета» Галина Заикина.