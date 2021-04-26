В Красногорском районе при пожаре погибла 63-летняя женщина

В Брянской области при пожаре погибла женщина 1958 года рождения. Трагедия произошла 26 апреля ну улице Советской поселка Верхличи Красногорского района, рассказали в ГУ МЧС России по Брянской области.

– К месту вызова выехали пожарные расчеты ПСЧ-27 в составе двух автоцистерн, – сообщили в пресс-службе ведомства. – По прибытии пожарно-спасательных подразделений к месту вызова происходило горение в комнате жилого дома на площади 3 квадратных метра. На тушение был подан один ручной пожарный ствол, работало звено газодымозащитной службы.

Сообщение о возгорании на оперативный пульт МЧС поступило в 15.43. Пожар локализовали в 15.57, открытое горение ликвидировали в 15.59.

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