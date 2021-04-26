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Общество26 апреля 2021 16:33

Жительница Брянска из-за «выигрыша» в лотерею потеряла три тысячи рублей

За неделю мошенники обманули 27 человек
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске на прошлой неделе среди 27 обманутых мошенниками жителей оказалась и 57-летняя женщина из Фокинского района.

Она получила сообщение о выигрыше в лотерею. Также ей пришло сообщению с просьбой незамедлительно заплатить налог. Она прошла по предложенным ссылкам и лишилась трех тысяч рублей.

- Сотрудники полиции уточняют обстоятельства происшествия, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Решают вопрос о заведении уголовного дела по статье «Мошенничество». Доверчивые жители нашего региона пополнили счета злоумышленников на сумму больше чем шесть миллионов рублей.