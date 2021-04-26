В Брянске стартовали продажи авиабилетов в Калининград

Стартовали продажи авиабилетов по направлению Калининград-Брянск-Калининград. Их стоимость начинается от 5640 рублей. Такая информация появилась в неофициальной сетевой группе международного аэропорта «Брянск» в понедельник, 26 апреля.

Перелеты будет выполнять авиакомпания «Руслайн». Первый запланирован на 10 мая. Регулярность рейсов - два раза в неделю, по понедельникам и пятницам.

- Из-за ажиотажа и повышенного спроса на направление, пассажиров будут допускать только по талонам, - отмечают представители летной гавани. - Их следует получать в аэропорту в порядке живой очереди.

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