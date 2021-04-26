В Брянске из СИЗО на один день отпустили осужденную

В Брянске осужденной СИЗО-1 отряда по хозяйственному обслуживанию разрешили на один день покинуть учреждение. В ближайшее время женщину освободят. И выезд был необходим для того, что бы она решила вопрос с трудоустройством.

Выезд контролировал начальник отряда группы по воспитательной работе Павел Цыганков. Осужденная посетила оптовый склад, где ей предложили трудоустроиться кладовщицей.

- Во время поездки осужденная встретилась с родственниками дома, - сообщают в пресс-службе УФСИН России по Брянской области. – Затем она вернулась в изолятор. Всего в первом квартале 2021 года возможностью использовать отпуск с выездом за пределы исправительных колоний и СИЗО Брянской области воспользовались три человека.

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